اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، حركة ترقيات وتنقلات عدد من المحامين العموم والمحامين العموم الأول.

تنشر "الوطن" أسماء المحامين التي شملتهم حركة التنقلات والترقيات كاملة.

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