أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن انطلاق قافلة طبية لأهالي قرية أبومنقار، في مركز الفرافرة.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى تنظيم القافلة الطبية لسكان القرية بمركز الفرافرة، حيث ستقدم القافلة خدماتها حتى مساء غد الإثنين.

وأضافت سيدة أن القافلة الطبية تقدم خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، على أن تستكمل القافلة أعمالها غدًا، لخدمة المناطق المحيطة بالقرية.

وأشارت إلى أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الشرفاء، الذين يحرصون علي تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، إيمانًا منهم برسالة الطب التي تحمل معاني الرحمة للبشرية.