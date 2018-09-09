قال سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إنّ الموسم الـ8 من مسابقة "أمير الشعراء" يشهد إقبالا كبيرا من شاعرات وشعراء العربية الفصحى من مختلف الدول.

وأضاف أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أن المهرجان مستمر في استقبال مُشاركات المُترشحين إلى نهاية شهر سبتمبر الحالي، ومُشيدًا بارتفاع المستوى الفني والإبداعي للكثير من الشعراء المُتقدّمين حتى اليوم الأحد.

وأوضح العميمي، أنّ أعضاء لجنة تحكيم البرنامج واللجنة الاستشارية، وفور انتهاء فترة التسجيل، سيبدؤون بتقييم القصائد واختيار الأفضل وفقًا لمعايير فنية ونقدية دقيقة، وبهدف اختيار قائمة من (150 شاعرا) من بين مئات المُترشحين، والذي سوف يخضعون لمُقابلات مُباشرة في أبوظبي من قبل لجنة التحكيم المُكوّنة من كل من الدكتور على بن تميم من الإمارات، الدكتور صلاح فضل من مصر، والدكتور عبدالملك مرتاض من الجزائر.

وفي أعقاب تلك المُقابلات، سيجرى الإعلان عن قائمة من 40 شاعرًا، سوف يخضعون بدورهم لاختبارات إضافية أكثر صعوبة من قبل لجنة التحكيم، وذلك لاختيار القائمة النهائية المُكوّنة من 20 شاعرًا، سيُشاركون في حلقات البث المباشر من مسرح شاطئ الراحة عبر قناة الإمارات وقناة بينونة.

وأكد "العميمي" أنّ برنامج أمير الشعراء يُعد أحد أهم البرامج التلفزيونية في العالم العربي التي تستلهم التراث العربي العريق، وتهدف لاستعادة روائع الشعر والأدب العربي وإحياء الموروث الثقافي، وتحفيز الحراك في مشهد الشعر العربي المعاصر، وحصل البرنامج على العديد من أهم الجوائز العربية والدولية تقديرا لأهدافه ورسالته النبيلة.