مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، بعد أن استمر المحافظ في التصفيق بعد افتتاح مشروع كوبري الفردان عبر الفيديو كونفرانس، قائلا: "سيادة المحافظ هنفضل نسقف للصبح كدا"، ودخل في نوبة من الضحك، قائلا: "شكرا ياحمدي".

جاء ذلك خلال افتتاحه الطريق الإقليمي بحضور عدد من الوزراء ورئيس الوزراء وكبار رجال الدولة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، 5 مشروعات لهيئة الطرق والكباري ومحاور النيل، بتكلفة 7.9 مليار جنيه، والمنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المهندسين العسكريين، وتشمل محور طما (أسيوط - سوهاج)، كوبري قوص بقنا، كوبري برج العرب، كوبري بلطيم، فضلا عن افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي القوس الشمالي الغربي.​