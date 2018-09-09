انتحر طالب بالصف الأول بالمعهد الزراعي، شنقا داخل منزل أسرته، بعد رفض والدته إعطائه مبلغ مالي للدفاع عن والده المحبوس على ذمة قضايا.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بانتحار أحد الأفراد شنقا داخل منزل أسرته بقرية الزملوطي بدائرة المركز.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث مركز شرطة الفيوم، انتقلت إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثة "عبد الرحمن.ر.ش" (17 سنة- طالب)، بالصف الأول بالمعهد الزراعي، معلقة من الرقبة بملاءة سرير بإحدى العروق الخشبية بسقف غرفة مساحتها 4 متر مسقوفة بالبوص والعروق الخشبية أعلى سطح منزله المكون من طابقين مرتديا ملابسه كاملة.

وذكر البيان الأمني، أن تم مناظرة الجثة، وتبين وجود جرح حزي بمقدمة العنق، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وقالت والدته "ل.أ" (36 سنة-ربة منزل)، وعم المتوفي "ع.ش" (66سنة-بالمعاش)، ومقيم بأحد أحياء مدينة الفيوم، بدائرة قسم أول الفيوم، أن الطالب انتحر شنقا، لمروره بضائقة نفسية نتيجة حبس والده، ومقيم بدائرة قسم أول الفيوم، السابق اتهامه في 6 قضايا سرقة ومخدرات، والمحبوس إحتياطيا على ذمة القضية رقم 57776 لسنة 2018م إداري قسم أول الفيوم بتهمة حيازة المخدرات والسلاح، وتم حبسه في 4 من الشهر الجاري.

وأضافت التحريات الأولية، أن والدة الطالب رفضت إعطائه مبلغ مالي لسداده كأتعاب محاماة للدفاع عن والده بزعم مرورها بضائقة مالية، ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاته جنائيا.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5651 لسنة 2018م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة، وأمرت نيابة مركز الفيوم، ظهر اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، بشأن الواقعة.