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أول حوار مع مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء

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وزير التعليم: النظام الجديد يخص رياض الأطفال وأولى ابتدائي

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مرافق أسيوط تشن حملة لإزالة الإشغالات بحي غرب

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