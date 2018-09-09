أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وتضمن القرار تعديلا بإضافة 3 كليات، وهي كلية الحقوق إلى بند سادس عشر بجامعة كفر الشيخ، وإضافة كلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية إلى بند تاسع عشر بجامعة دمنهور، وكلية الطب البيطرى إلى بند أربعة وعشرين بجامعة العريش.

كما نص القرار على تعديل مسمى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية المضافة بالبند خامس عشر جامعة بني سويف الوارد بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية، ليصبح المسمى كلية السياسة والاقتصاد.