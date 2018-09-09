يواصل المؤلف هاني كمال كتابة أحداث مسلسله الجديد "أبو العروسة"، والمقرر أن يبدأ تصويره نوفمبر المقبل.

وقال "كمال" لـ"الوطن"، إن الجزء الثاني سيتناول أيضا مشكلات الأسرة المصرية والحالات الاجتماعية المختلفة، ويرصد الفوارق بين طبقات المجتمع، مع مراعاة تغيير الفترة الزمنية التي انتقل إليها المسلسل.

وأضاف: "كما سينضم إلى المسلسل وجوه جديدة، فانا اعتبر ما أقوم بكتابته بمثابة مسلسل جديد وليس استكمال للجزء الأول، لأن الدراما الاجتماعية تستوعب كل ماتحمله الأحداث".

مسلسل "أبو العروسة" من بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ونرمين الفقي، ومحمد عادل، ومحمود حجازي، وولاء الشريف، ومن تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.