علاقة من نوع مختلف، قامت على أساس من الحب والإرتباط الرسمي، لتظهر بعض المشكلات الغير مُعلنة لينفصل الثنائي، وبعد تجهيزات خفية تفتت الخلافات وتكلل الحب بالزواج السعيد، حيث أعلن الفنان محمود حجازي زواجه من أسما شريف منير من خلال مجموعة صور من عقد قرانهما الذي تم أمس بحضور نجوم الفن والاعلام.

وتصدر اسم "أسما" محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما تبادل نجوم الفن التهنئات والمباركات للعرسين، وكانت أول المباركات من الفنان شريف منير قائلاً، "مبروك يا أسما ومبروك يا حجازي.. ربنا يسعدكم.. وربنا يرزقكم الذرية الصالحة.. ويبقوا إخوات متحابين مع أختهم.. لارا.. تحياتي.. أبوكم.. شريف منير" .

وقال محمود حجازي عبر حسابه الشخصي: "كنت مستني اللحظه دي.. بحبك ربنا يباركلي فيكي ويخليكي ليا يا أجمل بنت في عنيا" كما وجه رسالة لشريف منير:، "أنا طول عمري أصلاً بحب شريف منير ومكنتش اتخيل إنه في يوم هيكون حمايا، راجل لذيذ، دمه خفيف، واحتواني، علي طبيعته وراجل عصامي وبيقدر مجهودي وكتير في علاقتي أنا وأسما كان بيقف في صفي وأنا بحبه وبحترمه و بوعده غني هاخد بالي منها.. ربنا يخليك لينا".

وعلقت "أسما" على زواجها: "وراء كل رجل عظيم مرأة تحتوي وتبني وتقف أمام كل التحديات.. بحبك".

ووجهت الفنانة مي كساب تهنئة للعروسين وكتبت: "ودايما ينتصر الحب الصادق مش قادرة أقولكم فرحتوني أد إيه.. الله يحفظكم ويخليكم لبعض ويبعد عنكم شر نفوس الحاسدين وتبقى جوازة العمر حبيبتي وتفضلوا في حضن بعض بحبكم أد الدنيا".

كما نشر الفنان أحمد زاهر، خبر زواجهما، وعلق عليه: "مبروك يا حبيبي يا محمود ألف مبروك، ومبروك لأسما حبيبتي ربنا يتمملكم على خير إن شاء الله، ومبروك لأخويا وأستاذي شريف منير".

يذكر أن الفنان محمود حجازي يعرض له حاليًا فيلم "سوق الجمعة"، بطولة عمرو عبد الجليل، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، وآخرين، ومن إخراج سامح عبد العزيز.