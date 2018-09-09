قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالجهود القائمة في بورسعيد حاليا، للقضاء على التهريب، وأن التوجيهات للمضي قدما للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الأسبوعي، الذي يرأسه المحافظ لمتابعة ملف التهريب، وهو الاجتماع، الخامس وبحضور المهندس كامل أبوزهرة السكرتير العام للمحافظة والأجهزة التنفيذية، وممثلي الجمارك.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع لإنهاء الترتيبات لنقل منفذ الجميل هذا الأسبوع إلى موقعه الجديد بغرب المطار، كما شدد على الأهمية القصوى لتنفيذ سياسة التدوير بين قطاعات أمن الموانىء والمحور بشكل يومي على المنافذ ومواقع التأمين المختلفة في أرجاء المحافظة.

كما أشاد المحافظ بالنجاح الذي تحققه تجربة تجميع سيارات الاستثمار داخل المنطقة الحرة العامة، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن هذا الأمر، الذي حقق نتائج متميزة في إيقاف التهريب عبر هذه السيارات.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين إدارة الجمارك والتضامن والأحياء مع شرطة المحور، لتسهيل مأمورية مفتشات التضامن الاجتماعي في المنافذ، لمنع استغلال الأطفال وتعريضهم للخطر في عمليات التهريب، وعدم السماح بتسليم أي مهربات حتى لو كانت ظاهرة مع معتادي العبور بها إلى المنافذ وتحويل هذه الحالات مباشرة إلى النيابة.