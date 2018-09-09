في إطار احتفالات قناة "ماسبيرو زمان" بالعام الهجري الجديد يوم الثلاثاء القادم، قررت القناة عرض بعض الحلقات من البرامج التراثية النادرة لكبار المشايخ في مصر، تم تصويرها في فترة الستينات وتعتبر من الأعمال التراثية النادرة في مكتبات ماسبيرو والتي تتضمن أحاديث عن الهجرة.

وتتضمن التسجيلات حديثا نادرا لفضيلة الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق يتحدث فيه عن الهجرة النبوية بالإضافة لحلقة من برنامج "في بيوت الله" وحلقة عن العام الهجري، تدور حول حكم الاحتفال بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتعرض القناة حلقة من برنامج "نور على نور" يدور موضوعها حول الرسالة، وتستضيف فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي.

وتعرض القناة أيضا سهرة خاصة بعنوان "على هامش الهجرة" تضم كل من العلماء نصر فريد واصل وأحمد عمر هاشم ومحمد التهامي.