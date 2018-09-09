عقدت جامعة الدول العربية، اليوم، اجتماعا لمجلسها لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتحرك العربي العاجل لإنقاذ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فضلا عن تهديدات إيران للمنطقة، وقال السفير أسامة نقلي سفير السعودية بالقاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية خطورة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، أهمها قرار نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل للقدس، والتعدي على فلسطين شعبا وارضا والقانون المعنون بإسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي.

وشدد السفير على دعم المملكة للقضية الفلسطينية، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي اطلق على قمة الظهران اسم قمة القدس، وأكد أهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية لإعادة الاستقرار في اليمن وسوريا وليبيا، محذرا من خطورة السياسات العدوانية الإيرانية في المنطقة وسعيها للتدخل في شئون المنطقة وتهديد الأمن بها، وتابع: "حتى الحرمين الشريفين لم يسلما من صورايخ الغدر الإيرانية عبر عميلها الحوثي في اليمن"، موضحا أن 190 صاروخا باليستيا استهدف المملكة ولكن الدفاع الجوي تمكن من التصدي لهذه الصواريخ.

وقال نقلي إن سياسات النظام الايراني لم تقتصر على ذلك ووصلت لدعم الاٍرهاب والارهابيين في تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين، جهود تطوير منظومة العمل العربي المشترك، اعتبر إن الجامعة العربية تمر بفترة تاريخية تعتبر مهمة لتمكين الجامعة العربية من المضي قدما في مسيرتها وتفعيل العمل العربي المشترك، داعيا لتضافر الجهود لتحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوة في العمل العربي المشترك .وشدد على ان السعودية حرصت على العمل لتطوير منظومة العمل العربي المشترك حتى تبقي الجامعة العربية اسما على مسمى جامعة للعرب.

من جهته، دعا السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بالقاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية الى تحرك عربي عاجل لتلافي ما أحدثه القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من عجز تمويلي.وحذر السفير من إن هذا العجز يؤثر على الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني، ولابد من ضمان توفير الحقوق التعليمية والاجتماعية والصحية والإنسانية الذي ظلت تقدمها الأونروا للملايين من أبناء الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة الاونروا جاء محبطا ليضاف لبقية القرارات التي اتخذتها واشنطن مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها بإسرائيل للقدس، وتابع: "إذا كان قرار وقف تمويل الأونروا القصد منه تصفية قضية اللاجئين وتقويض حق العودة، فإننا نؤكد إن تحقيق سلام عادل وشامل رهين بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وضمان حقوق اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى وفقا لما أقرته مبادرة السلام العربية".

واشار السفير الى مبادرة الأمن الغذائي العربي التي طرحها الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأقرتها القمة العربية في البحر الميت، مشيرا إلى أنها نموذج لتعزيز العمل العربي المشترك.