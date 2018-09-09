طالب المهندس معتز الدريملي، القيادي بحزب مستقبل وطن، مجلس النواب بسرعة إصدار قانون المحليات وإجراء الانتخابات من أجل اكتمال المنظومة التنفيذية والتشريعية، وحتى يتم إزالة الأعمال المرتبطة بالمحليات من على كاهل النواب، ليتفرغوا للتشريع أكثر من الخدمات.

وقال "الدريملي"، في تصريحات له، إن المجالس المحلية ستكون بمثابة نماذج برلمانية مصغرة تراقب ما تنفقه الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والالتزام ببنود الخطة العامة التي وضعتها الدولة لتطوير تلك المناطق، كما تعد حلقة الوصل بين المجتمعات المحلية والسلطة التنفيذية والتشريعية، وهى المسؤولة الأولى عن التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية لمجتمعاتها المحلية بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية.

وأضاف أن المجالس المحلية تلعب دورا مهما على صعيد زيادة المشاركة الشعبية، عن طريق تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وذلك ترسيخًا للديمقراطية وتعميقًا للامركزية القرار عن طريق مشاركة المواطن مشاركة حقيقية وفعلية في إدارة المرافق والخدمات العامة، مؤكدا أن الحزب لدية الكوادر الشبابية المؤهلة لخوض المحليات في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.