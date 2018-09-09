أصيب 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "الصالحية الجديدة - القنطرة".

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصالحية الجديدة - القنطرة ما أسفر عن إصابة 15 شخصا بكدمات وكسور وسحجات.

ومن جانبه قال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه جرى نقل المصابين لمستشفى الصالحية العام وتحويل 3 منهم لمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.