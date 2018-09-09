يضمّ هذا العام معرض نيكست موف مصر الذي يُقام بدعم من سيتي سكيب مجموعة متنوعة وفي متناول اليد من مجمّعات الشقق السكنية والوحدات السكنية الساحلية والفيلات العصرية، وفيه تحرص شركات التطوير على تلبية الطلب المتزايد من جيل الألفية وتكشف عن مستقبل القطاع السكني بمصر.

في ظل زيادة مبيعات القطاع السكني، يفيد الخبراء بأن هذه المبيعات الصحية في السوق تعكس الطلب من جيل الألفية الذي بدأ يصل إلى السن المناسب لشراء المساكن.

ووفقًا لغرفة التجارة الأمريكية بمصر، يأتي الطلب على القطاع العقاري في البلاد من جيل الألفية، وهو جيل يشكل 40% تقريبًا من سكان مصر وأكثر من 90% من القوى العاملة الحالية.

أفادت غرفة التجارة الأمريكية في مصر أنّه "نظرًا للأعداد الهائلة لجيل الألفية، فإن تأثيره كبير على الاستهلاك والإنفاق، ما يجعله محرّكًا مهمًا للاقتصاد. وقد وصلت المجموعة الأولى من هذا الجيل، من الفئة العمرية 25 إلى 35، إلى السن المناسب لشراء المنازل".

وفي إطار فعاليات هذا العام من نيكست موف مصر، الذي يُقام بدعم من سيتي سكيب ستركّز شركات التطوير العقاري على تلبية طلب جيل الألفية مباشرةً، وستستعرض مجموعة من أحدث وأشهر مشاريع التطوير العقاري في البلاد.

يُقام المعرض في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر في مركز مصر للمعارض الدولية بمحوّر المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة، ويقدّم الحدث مجموعة متنوعة من المشاريع المقامة في جميع أنحاء البلاد والتي تناسب كلاً من الراغبين في شراء المنازل للمرة الأولى والمستثمرين والزوّار الذين يبحثون عن منازل للعطلات في أرقى المناطق الساحلية. سيُتاح للزوّار الاستفادة من مجموعة كبيرة من الفرص العقارية بأسعار في متناول اليد وبخطط سداد تنافسية، والتي تشمل عروضًا خاصة وأسعارًا مخفّضة على وحدات التاون هاوس والفلل والشقق السكنية الساحلية في أنحاء البلاد.

في تصريح حول هذا الموضوع، قال كريس سبيلر، المدير المسؤول عن مجموعة سيتي سكيب، "لا شك في أنّ نيكست موف مصر سيكون أحد أكثر المعارض العقارية تأثيرًا في القاهرة في ظل زيادة اهتمام المستثمرين وظهور جيل جديد متحمّس لشراء الوحدات السكنية ويبحث عن خيارات عقارية متنوعة".

ذكرت الصفوة للتطوير العمراني، وهي إحدى الشركات المشاركة بالمعرض، أنّ الجزء الأكبر من مشاريعها التي سيتم استعراضها في الحدث يقع في مدينة العبور والعاصمة الجديدة، وهي مدينة جذبت اهتمامًا كبيرًا من جيل الألفية.

وبعد اكتمال أعمال البناء والتشييد بالعاصمة الجديدة، من المتوقّع أن تستوعب 5 ملايين شخص، كما أنها ستصبح العاصمة المالية والإدارية للبلاد وقد تم إنشاؤها في الأساس لتحفيز الاقتصاد بتوفير الآلاف من فرص العمل.أكّد أحمد نبيل عامر، المدير المسؤول عن التسويق في الصفوة للتطوير العمراني أنّ الشركة ستستعرض المشروع السكني "كابيتال هايتس 2"، و"ذا هاب"، وهو مركز تجاري جديد في العاصمة الجديدة. إضافةً إلى ذلك، ستُطلق الصفوة للتطوير العمراني مشروعًا تجاريًا جديدًا بمدينة العبور في المعرض هذا العام.

وأعرب عامر عن اعتقاده "أنه من المهم أن يعثُر زوّار المعرض من المستثمرين والراغبين في شراء المنازل على استثمارات في مقاصد جذّابة يمكن أن تضمن الحصول على عائد استثمار مرتفع. من هذا المنطلق، تقدّم الشركة عرضًا للسداد بدون أي دُفعة مقدّمة وبأقساط على 7 سنوات وبدون أي فائدة وبتخفيض يصل إلى 200 ألف جنيه مصري على بعض الوحدات".ستستعرض ماستر جروب، الراعي الفضي لنيكست موف مصر مشروع "ذا سيتي" في العاصمة الجديدة، والذي يقع بالقُرب من دار الأوبرا والنهر الأخضر المرتقب، والذي يتكوّن من مسطّح مائي ومسطّحات خضراء مفتوحة بضِعف حجم منتزه سنترال بارك بمدينة نيويورك.

وفقًا لشركة التطوير، يضمّ المشروع جميع أنواع المباني، ومنها الشقق والدوبلكس والبنتهاوس والفيلات المستقلة، إلى جانب الحدائق والبحيرات. ويشمل أيضًا منطقة "سيتي سكوير" والتي تضمّ خيارات متنوعة للمأكولات والمشروبات ومركزًا تجاريًا ومركزًا طبيًا ونادٍ اجتماعي ونافورة راقصة.

من بين الشركات العارضة هذا العام لاميرادا وبوكا ومعمار المرشدي والبطل وليفينج ياردز (ذا لوفت) وآكام للتطوير والتنمية العقارية وإيدج هولدينج ونكست هوم ونادي بورتو للأجازات وصروح والكثير غيرها.نيكست موف مصر الذي يُقام بدعم من سيتي سكيب يحظى بدعم من الراعي البلاتيني، نيكست بوينت؛ والراعي الفضي، ماستر جروب؛ وكونتكت للتمويل العقاري. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: من هنا

نبذة عن نيكست موف مصر:يُقام نيكست موف مصر، بدعم من سيتي سكيب في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر في مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة. وسيُلقي المعرض الضوء على المئات من المشاريع العقارية من جميع أنحاء مصر، بما يقدم للراغبين في شراء المنازل والمستثمرين العقاريين منصة مثالية لضمان العثور على تاون هاوس أو فيلا أو شقة جديدة. وأصبح معرض نيكست موف مدعومًا من معارض سيتي سكيب التي انطلقت في عام 2002 وتنامت منذ ذلك الحين لتصبح أكبر علامة تجارية للمعارض والفعاليات العقارية على الصعيد العالمي. ويُذكر أن معارض سيتي سكيب استقبلت أكثر من 500 ألف متخصص ومستثمر عقاري من أكثر من 160 دولة.