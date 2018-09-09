تمكنت لجنة التفتيش على الأنشطة التموينية، المشكلة بقرار من محافظ الفيوم، عصام سعد، من ضبط 40 كجم من اللحوم والحمام والدجاج والشيش، فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمطعم شهير بمدينة الفيوم، اليوم.

كانت اللجنة، شنت حملة على المطاعم ومحال الأطعمة الجاهزة، تحت إشراف المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالفيوم، والمهندس محمود عبد التواب، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وبرئاسة المهندس أشرف البيتيني، وآخرين، تمكنت من ضبط الكميات المذكورة في مطعم شهير، وفقا لبيان صحفي لمديرية التموين، مساء اليوم.

حرر محضرا بالواقعة، قيد برقم 16604 لسنة 2018م جنح أمن دولة طوارئ، وأخطرت النيابة للتحقيق.