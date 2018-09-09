قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم الاعتماد في التعليم على بعض الطرق الحديثة التي لا تعتمد فقط على الكتب الدراسية، ولكن أيضًا على التعليم الإلكتروني من خلال التابلت والشاشات الذكية والشبكات في المدارس، والبحث على الإنترنت وبنك المعرفة الذي سيكون متاحًا خلال الامتحانات، نظرًا لاعتمادها على الفهم.

وأضاف رئيس الوزراء، في أول حوار صحفي له بعد توليه مهمة رئاسة الحكومة، والذي اختص به "الوطن"، أنَّه سيتم تسليم كل طالب في مرحلة الثانوية العامة «تابلت»، من أجل استخدامه في العملية التعليمية، على أن يكون هذا الجهاز مسؤولية الطالب في حالة تلفه أو فقدانه.

ورصدت "الوطن"، مواصفات التابلت التعليمي، الذي سيتم تسليمه للطلاب، بأن تكون الكاميرا الخلفية بدقة 2 ميجا بيكسل، والأمامية بدقة 0.3 ميجا بكسل، وذاكرة التخزين الداخلية مساحتها 32 جيجا بايت، وبه خاصية الواي فاي، والبلوتوث، وقلم حساس حراي، ووزن التابلت 735 جرام، وسعره يتراوح بين 2500 و 3000 جنيه.