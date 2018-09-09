اُدخل رئيس مولدوفا إيغور دودون المستشفى الأحد بعد إصابته بجروح طفيفة إثر حادث سير أدى إلى انقلاب سيارته، بحسب ما أعلنت الأجهزة الأمنية المولدوفية.

ووقع الحادث في منطقة هينسشتي، على بعد نحو 50 كلم جنوب العاصمة كيشيناو، في وسط مولدوفا في أجواء ماطرة، كما أعلنت الأجهزة الأمنية لوكالة فرانس برس.

وأشار بيان الأجهزة الأمنية إلى أن "دودون أدخل المستشفى. تضررت في الحادث سيارة ثانية كانت ضمن موكبه". وتابع البيان "تفيد التحقيقات الأولية بان السائق فقد السيطرة فوق طريق زلقة وسط اجواء ماطرة".

وأعلن المصدر أن دودون أصيب بخدوش وكدمات جراء الحادث.

وفاز دودون الموالي لموسكو بالرئاسة في 2016 بعد تغلبه على منافسته مايا سندو الموالية للاتحاد الأوروبي في انتخابات وصفت بأنها تنافس بين الشرق والغرب