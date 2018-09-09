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أول حوار مع مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء

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الثلاثاء.. ندوة "بهاء بكري المعماري والإنسان متعدد الأوجه" بـ"اللبانة"

الثلاثاء.. ندوة "بهاء بكري المعماري والإنسان متعدد الأوجه" بـ"اللبانة"

رئيس جامعة المنصورة يهدي درعا تكريميا لوزيرة الهجرة تقديرا لجهودها

رئيس جامعة المنصورة يهدي درعا تكريميا لوزيرة الهجرة تقديرا لجهودها

تقرير فلسطيني: الأسيرات يتعرضن للإهانة والتنكيل في سجون الاحتلال

تقرير فلسطيني: الأسيرات يتعرضن للإهانة والتنكيل في سجون الاحتلال

السجيني: اتصالات لرأب الصدع بين "فؤاد" و"أبو شقة"

السجيني: اتصالات لرأب الصدع بين "فؤاد" و"أبو شقة"

الصحة الفلسطينية: طوارئ بـ"عيادة الخان الأحمر" شرق القدس

الصحة الفلسطينية: طوارئ بـ"عيادة الخان الأحمر" شرق القدس

يترك عروسه في يوم الزفاف.. والسبب "واتساب"

يترك عروسه في يوم الزفاف.. والسبب "واتساب"

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"عثمان ومحمد" بعد منح أرضهما لبناء كوبري "طما": ساهمنا في تنمية الصعيد

"عثمان ومحمد" بعد منح أرضهما لبناء كوبري "طما": ساهمنا في تنمية الصعيد

"قفشات" السيسي تكسر حدة الرسميات من جديد

"قفشات" السيسي تكسر حدة الرسميات من جديد

بكري بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن": يجب زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية

بكري بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن": يجب زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية

شعراوي: "مافيش محافظ يبدأ من الصفر.. وعمل المحليات يتطلب سعة صدر"

شعراوي: "مافيش محافظ يبدأ من الصفر.. وعمل المحليات يتطلب سعة صدر"

بعد افتتاح السيسي.. أرقام بمشروعات "الدائري الإقليمي" ومحاور النيل

بعد افتتاح السيسي.. أرقام بمشروعات "الدائري الإقليمي" ومحاور النيل

للمرة الثانية في شهر واحد.. ظاهرة "تجريف التربة" حاضرة في كلمة السيسي

للمرة الثانية في شهر واحد.. ظاهرة "تجريف التربة" حاضرة في كلمة السيسي

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