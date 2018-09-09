نظم حزب "مستقبل وطن" بالدقهلية برئاسة النائب محمد المرشدي، اليوم بالتعاون مع مديرية الصحة بالدقهلية أولى فاعليات حملة للكشف على فيرس سي بشركات "غزل الدقهلية" و"مصنع الزيوت" و"مصنع الخشب الحبيبي".

واستقبل عطيه عبد الباري، أمين العمال بالحزب، قيادات الشركة المهندس محمد غلوش رئيس مجلس إدارة الشركة وجمال بوتيحى عضو مجلس إدارة وطه محمد محمود رئيس النقابة بالشركة، وأعضاء اللجنة النقابية بالشركة، أمير محمد عبد الرحيم وهاني عيسى أمين عام اللجنة النقابية.

وأكد الحزب، في بيان، اليوم، أنه جرى الكشف على 320 مريضًا في اليوم الأول، وتستمر القافلة على مدار 6 أسابيع على أن يتم الكشف يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع على المرضى وسحب العينات لتحليل فيروس "سي".