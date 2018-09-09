كشف جيران المجني عليهم في مذبحة أسرة الشروق الذين عثر عليهم مذبوحين، صباح اليوم، وتحريات الشرطة، أن الزوج المتهم يدعى كرم محمد عبدالراضي من محافظة قنا، وهارب من حكم بالإعدام في جريمة قتل، والواقعة حدثت الساعة الخامسة صباح اليوم.

وكشفت المعاينة أن المتهم ذبح زوجته و4 من أبنائها، وفصل رؤوس المجني عليهم عن اجسادهم، وترك السكين بجوارهم ولاذ بالفرار.

وقالت جارة المجني عليها إن الزوجة تدعى "منال" وأكبر الأبناء المجني عليهم هم "حسين" ويعاني من ضعف البصر وخضع لعملية جراحية منذ شهر، وكان من المقرر ان يجري عملية أخرى الأسبوع المقبل، وباقي الابناء هم دعاء ومحمود والصغيرة حنين وتبلغ من العمر سنة و٣ أشهر.

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وقالت إحدى جيران الأم المذبوحة، إن أحدى صديقات المجني عليها توجهت إليها لزيارتها، وفوجئت بزوجها القاتل "كرم" يفتح لها الباب معلقًا "انا قتلتها واستريحت منها".

وأكدت الشاهدة أن الزوجة، قبيل وفاتها، وتحديدًا الساعة الثامنة والنصف مساء، اتصلت بسوبر ماركت قريب من المنزل، لطلب مياه وسجائر، حيث كانت آخر مشاهدة لها من قبل الأهالي قبل مقتلها.

وكشفت التحريات أن المتهم كان على خلاف دائم مع زوجته المجني عليها، وتصالحا قريبًا، واستأجر الشقة من مالكها ببطاقة رقم قومي خاصة بصديقه تجنبًا للرصد الأمني.