عقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، اجتماعًا مع قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية بقاعة الاجتماعات بالمديرية لمناقشة كافة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي بكافة مدارس المديرية تعليم عام وفني.

وأكد عبد الرؤوف، خلال الاجتماع، استعداد جميع المدارس لاستقبال الطلاب للعام الدراسي عن طريق الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس، وضرورة الانتهاء من نشرات النقل والندب، وتوزيع المعلمين على المدارس والإدارات التعليمية وسد العجز قبل بداية العام الدراسي 2018/2019، والانتهاء من استلام مخصصات الإدارة المدرسية من الكتب وضمان وصولها للمدارس والانتهاء من تسليمها في بداية العام الدراسي لجميع الطلاب

وقال إنه لابد من تطهير الخزانات وأعمال الدهان وإصلاح المقاعد والسبورات، والانتهاء من تقليم الأشجار والحدائق لإضفاء الطابع الجمالي للمباني المدرسية، وتجهيز قوائم الفصول وجدول توزيع المعلمين على مدار العام الدراسي، وتفعيل مجموعات التقوية منذ بدأيه السنة الدراسية والإعلان عن أسماء المعلمين العاملين بها واختيار أفضل المدرسين للتدريس لجذب الطلاب ومحاربة الدروس الخصوصية، وتفعيل القرائية المدرسية وإنهاء كافة الاستعدادات قبل الدراسة بوقت كافي.

وأضاف، بضرورة إجراء حملات نظافة عامة داخل وخارج جميع مدارس الإدارات التعليمية وإزالة كافة الكتابات والملصقات من على الحوائط والأسوار وكتابة عبارات تحث على الولاء والانتماء للوطن، وضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية ومتابعتها بكل جدية على مدار العام الدراسي ، والاهتمام بطابور الصباح وتفعيل الإذاعة المدرسية وتفعيل المشاركة المجتمعية ورعاية الموهوبين والمبتكرين والمتفوقين في شتى المجالات.

وشدد على تجديد العلم ورفعة أعلى المبنى المدرسي، ومتابعة توزيع المنهج الدراسي وفق الخريطة الزمنية، وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية التي تحقق بيئة تعليمية مناسبة للتعلم، وتنفيذ خطة الأمن والسلامة بجميع المدارس وكذلك المتابعة المستمرة لوسائل الأمن والسلامة من طفايات حريق وخطوط الحريق، تفعيل لجنة الأزمات والكوارث داخل جميع المدارس بجميع المراحل، وكذلك لائحة الانضباط المدرسي وحظر استخدام العقاب البدني أو النفسي للطلاب، والتأكيد على جاهزية كوابل التليفونات والأنترنت استعدادا للنظام الدراسي الجديد.