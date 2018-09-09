زار رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي، اليوم، جزيرة هوكايدو التي هزها الخميس زلزال أوقع 42 قتيلا، بحسب آخر حصيلة.

وزار آبي مدينة سابورتو الكبيرة، حيث خلف الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجات طرقات مقطعة ومنازل مدمرة.

كما زار بلدة اتسوما الريفية الصغيرة التي تضررت كثيرا من الزلزال، حيث طمر انزلاق هائل للتربة سببه الزلزال عدة منازل.

وبعد زيارته الخاطفة عاد آبي إلى طوكيو، حيث ترأس اجتماعا استثنائيا للحكومة يتوقع أن يخصص 540 مليون ين (4.2 مليون يورو) لمساعدة المنطقة المتضررة.

وأعلن بحسب وسائل إعلام يابانية أن عدد القتلى بلغ 42 في حين تقول السلطات المحلية، إن الحصيلة 39 قتيلا ومفقود واحد.

وكانت الحصيلة الاخيرة أفادت بمقتل 35 شخصا.