حرص سفير أستراليا بالقاهرة، نيْل هوكينز، اليوم، على زيارة وزارة الآثار، لتوديع الدكتور خالد العناني، قبل مغادرته لمصر، بعد انتهاء مدة عمله كسفير لبلاده في مصر.

وأعرب "هوكينز" خلال لقائه بالعناني، عن حبه وشغفه الشديد بتراث وحضارة مصر، خاصة أنه قبل عمله كسفير كان يعمل في مجال السياحة، الأمر الذي دفعه على حضور جميع الفعاليات التي نظمتها الوزارة خلال تواجده في مصر من اكتشافات أثرية هامة وافتتاحات وزيارات.

وأشاد السفير، بالدور الذي قدمته وزارة الآثار في الآونة الأخيرة من أجل إثراء العمل الأثري وحماية الأثار المصرية، مما جعلها مصدر للأخبار الإيجابية في جميع أنحاء العالم، وخاصة الشعب الأسترالي الشغوف بالأثار المصرية والسياحة الثقافية، فالسائح الأسترالي يأتي إلى مصر لزيارة الآثار وليس الشواطئ.

وأهدى "العناني" السفير الأسترالي، مستنسخا لتمثال شيخ البلد، تعبيرًا عن عمق العلاقات بين البلدين، وأهداه السفير صورة فوتوغرافية كبيرة لمجموعة من الأستراليين عند أهرامات الجيزة.