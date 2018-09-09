قال المهندس سامي فرج، رئيس قطاع التنفيذ بهيئة الطرق والكباري، إننا الهيئة انتهت من المرحلتين الأولى والثانية بالمشروع القومي للطرق، مشيرًا إلى نزع ملكية المباني الواقعة على حرم الطرق مقابل تعويض المتضررين، و"الناس كلها بتصرف التعويضات كاملة قبل بدء المشروع وبهذا تقل ممانعات المواطنين".

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء اليوم، أن المرحلة الثالثة 1100 كيلو متر، وبدأت بالطريق الصحراوي الغربي "القاهرة – أسيوط".

وتابع فرج، أن طريق "القاهرة – أسيوط" حاليًا عبارة عن حارتين في كل اتجاه، وتطور ليصبح "6 حارات" في كل اتجاه، موضحًا أن بعض المباني وصلت للطرق لاحقًا، وعندما نطور الطرق نراعي تفادي هدم أي مباني بقدر الإمكان.