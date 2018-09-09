شي وين: دعوة السيسي لزيارة الأكاديمية الصينية يدل على قيمته عند الصين

قال شي يوه وين، المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأكاديمية الحزب الشيوعي الصيني مهمة جدًا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحساة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن خلال الزيارة ألقى "السيسي" محاضرة أمام طلبة الأكاديمية ودار حوار بينه وبين الطلبة الصينيين.

وأوضح أن هذه الأكاديمية تؤهل دفعة كبيرة من الطلبة والكوادر الذين يتولون مناصب مهمة في أنحاء الصين، مشيرًا إلى أنه قلما تجد رؤساء أجانب يزورون هذه الأكاديمية، ودعوة "السيسي" لزيارة الأكاديمية حدث كبير ينعكس على اهتمام دولة الصين بهذا الشخص الكبير.