صلاح عبد الله: "مصر في 2020 هتبقى ست الحلوين"

أشاد الفنان صلاح عبدالله، بالإعلامي عمرو عبدالحميد، في أول حلقة له ببرنامجه "رأي عام"، بعد عودته من الإجازة، قائلًا: "عمرو عبد الحميد، في الموسم الجديد هيقدم للرأي العام كل شيء مفيد".

وأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "TeN"، مساء اليوم: "شهادتي مجروحة فيك يا عمرو عشان أنا بحبك، وأنت مصري لذيذ لفيت العالم كله، بتعرف ازاي تخلي الواحد على طبيعته ومش بيخبي حاجة نتمنى لك كل النجاح".

وتابع عبدالله، أنه رغم المحاولات الفظيعة والشنيعة التي تحاك بمصر من الأعداء إلا أنها في عام 2020 لن تكون مصر التي نحلم بها، ولكنها ستكون بداية الحلم الذي نحلم بيه جميعًا، وستكون من أحلى بلاد العالم، مستطردًا: "مصر في 2020 هتبقى ست الحلوين".