أبلغ الرئيس السوداني عمر البشير، لجنة متابعة مخرجات الحوار الوطني عزمه حل الحكومة، وتخفيض الوزارات من 31 لـ 21 وزارة، حسب ما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.