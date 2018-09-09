استضاف نادي المنيا الرياضي، فعاليات بطولة المنيا المفتوحة للشطرنج، والتي شارك فيها نحو 70 لاعبًا، وأسفرت عن فوز 8 لاعبين، من بينهم لاعبين اثنين ناشئين، حيث تأتي البطولة بتنظيم من مجموعة شبابية تسمى "minia chess federation"، تسعى لتشجيع اللعبة وانتشارها بالمحافظة.

أسفرت جولات البطولة عن فوز اللاعب ماركو فادي بالمركز الأول، وعرفات عيسى، وكيرلس منير، وملاك عبد النور، عادل يوسف، وطه حسين بالمركز الثاني، وفي الناشئين فاز كلا من : إبرام إيهاب، وإيريني موريس.

وقد عقدت البطولة تحت أشراف لجنة متخصصة بقيادة نور الرحمن مدير عام البطولة، وأحمد صلاح رئيس لجنة الحكام، والأعضاء المنظمين كل من: عمر بشر، ونوران طارق، مصطفى وائل، مادونا مجدي، وندى احمد، عبد الرحمن وائل ، وبحضور الدكتورة رحاب سراج عضو الجمعية العمومية بالنادي ومشرفة النشاط الثقافي والاجتماعي.