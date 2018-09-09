شهدت محافظة أسيوط، مساء اليوم، انقطاعا للتيار الكهربائي حيث تكرار نفس العطل بإحدى الدوائر الكهربائية بمحطة كهرباء غرب أسيوط، والذي أثر على عدة محافظات مجاورة، وتسبب ذلك في انقطاع التيار عن 50% من قرى ومراكز المحافظة، ما دفع المحافظة إلى رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات للتعامل بكل جدية مع الأزمة، وجرى توفير مصادر الكهرباء والطاقة للمستشفيات والمنشآت الحيوية ومحطات المياه والصرف الصحي واستخدام مصادر الطاقة البديلة وتشغيل جميع مولدات الديزل .

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه تواصل مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، لبحث أسباب العطل والوقوف على إصلاحه في أسرع وقت وتلافي تكرار العطل مرة أخرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية، والتنسيق مع التحكم المركزي للكهرباء بالمحافظة لتخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار الكهرباء عن مدينة أسيوط وقرى ومراكز المحافظة بالتناوب لتخفيف الآثار والأضرار التي قد تلحق بالمواطنين.

وأضاف المحافظ أنه أصدر تعليماته إلى المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، بانعقاد غرفة الكوارث والأزمات بصفة مستمرة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي الصحة والتموين وشركات المياه والغاز الطبيعي والكهرباء، واتخاذ التدابير البديلة اللازمة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي واحتواء الأزمة وتشغيل مصادر الطاقة البديلة والدفع بسيارات مياه الشرب بالأماكن التي قد يحدث بها أي انقطاع للمياه وتشغيل وحدات الديزل بمحطات المياه والصرف الصحي والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة لمواجه أية طارئ.

وأضاف أنه جرى يجرى تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن (2325369 / 088) والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه، مؤكدا جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركات الكهرباء والمياه والبترول والغاز الطبيعي والتموين والتضامن الاجتماعي لمواجهة تداعيات الأزمة والتعامل الفوري معها واتخاذ التدابير البديلة.

ووجه المحافظ المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للوقوف على عمليات الإصلاح وتذليل كافة العقبات والتواصل المستمر مع جميع القيادات التنفيذية.

كما وجه المحافظ تعليماته إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيل جميع مولدات الديزل بجميع محطات مياه الشرب والتنسيق مع شركة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي لجميع محطات الصرف الصحي ومحطات المياه المرشحة لضمان استمراريتها وتقليل تداعيات الأزمة والدفع بسيارات المياه النقية إلى الأماكن والقرى التي قد تتضرر من انقطاع المياه لسد احتياجات المواطنين.

يذكر أن محافظة أسيوط قد شهدت انقطاع التيار الكهربائي يوم الخميس والجمعة الماضيين في بعض القرى نتيجة عطل مفاجئ في إحدى الدوائر الخارجية بمحطة كهرباء غرب أسيوط مما أدى إلى ضعف التيار الكهربائي وانقطاعه على بعض أجزاء المحافظات المجاورة وعن بعض قرى المحافظة، وجرى عودة التيار الكهربائي مرة أخرى بعد إصلاح العطل ولكن تكرر نفس العطل بنفس الدائرة مرة أخرى مساء اليوم الأحد وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 50% من القرى، وجارى التعامل مع العطل وإصلاحه في أقرب وقت ممكن.