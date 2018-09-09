علق مايكل عاطف، المقاول القبطي، على تبرعه بـ200 ألف جنيه لبناء مسجد بمحافظة المنيا، بأن الفكرة جاءت من عمله في بناء العمارات السكنية التابعة لوزارة الإسكان، حيث أنشأ في تلك المنطقة 102 عمارة بتكلفة تزيد عن 400 مليون جنيه، يسكن بها 1447 أسرة.

وأضاف "عاطف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية "TeN"، أنه كان لابد من وجود مناطق خدمية ومنها إنشاء مسجد في تلك المنطقة.

وتابع: "اللي هيقول يارب مش هيعمل حاجة غلط، كان لازم نساهم ونقف في بناء المسجد، وده يعتبر وقوف بجانب الدولة، سواء كان مسجد أو كنيسة".