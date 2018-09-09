سقطة مهنية لـ"BBC".. نقلت أجزاءً من حوار رئيس الوزراء لـ"الوطن" دون الإشارة للجريدة

في سقطة مهنية لـ"BBC"، وبالمخالفة للقواعد الصحفية المتعارف عليها، نقل موقع الإذاعة البريطانية في نسخته العربية، اليوم الأحد، أجزاءً من حوار "الوطن" مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دون الإشارة للمصدر الأصلي.

وكانت "الوطن" انفردت بأول حوار صحفي للدكتور مصطفى مدبولي بعد توليه منصب رئاسة الوزراء، نُشر أمس على موقعها الإلكتروني، وفي نسختها الورقي اليوم الأحد، قال فيه "إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وذلك ارتفاعا من 88.2 مليار في نهاية مارس، وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2 بالمئة في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة طفيفة من 36.8 بالمئة في نهاية الربع الثالث منها"، وهي المعلومات التي سطت عليها موقع الإذاعة البريطانية دون الإشارة لـ"الوطن".

من جانبها، قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إن نقل أجزاءً من حوار جريدة "الوطن" مع رئيس الوزراء، دون ذكر المصدر تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية، ومخالفة للمعايير المهنية والأخلاقية.

وأضافت في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "سواء نقلت الوسيلة الإعلامية الحوار كاملًا أو أجزاء منه، فيجب ذكر اسم المصدر بما يتفق مع قواعد وأصول النقل الإعلامي".

وأوضحت أنه من حق أي وسيلة إعلامية النقل عن الوسائل الأخرى سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، شرط الإشارة للمصدر الأصلي للمعلومة أو الخبر.

ومن المفارقات أن هيئة الإذاعة البريطانية نشرت على موقعها الإلكتروني في السابع والعشرين من أغسطس عام 2010، تقريرا بعنوان "BBC: خطاب إعلامي معاصر"، قدمت من خلاله لمحة من تجربتها الصحفية على مدى أكثر من سبعة عقود.

وفي الجزء الخاص بـ"الدقة في مقابل حرفية النقل"، نشرت تلخيصا لهذه القاعدة جاء فيها "تأتي الأخبار والموضوعات التي تبث عبر وسائل BBC باللغة العربية من مجموعة متباينة من المصادر، بعضها مباشر نحصل عليه من مراسلينا واللقاءات أو الحوارات التي نجريها، والبعض الآخر يأتي من الوكالات الإخبارية والصحف المكتوبة بلغات أخرى، وعند نقل المعلومات من هذه المصادر لابد من مراعاة نقل المعنى بدقة وليس نقل الكلمات، والمقصود هنا ليس فقط عدم التزام حرفية النص، ولكن أيضا إدراك السياق الذي تأتي فيه الكلمة، وأن المرادفات المتداولة لبعض الكلمات الإنجليزية قد تحمل معنى مختلفا عن المقصود في النص الأصلي"، إلا أنها لم تطبق تلك القاعدة عند نقلها عن "الوطن".

والتزمت وسائل الإعلام الأجنبية بالإشارة إلى"الوطن"، عند الاستعانة بأجزاء من حوارها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومن بينها "رويترز" التي نشرت تقريرا بعنوان "صحيفة: رئيس الوزراء المصري يقول الدين الخارجي 92.64 مليار دولار نهاية يونيو"، وأشارت خلاله إلى "الوطن" في الفقرة الثانية.