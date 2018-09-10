بالصور| تصادم إسعاف وجرار زراعي يودي بحياة مريض أثناء نقله للمستشفى

لقي مريض مصرعه أثناء نقله في سيارة إسعاف، إثر حادث تصادم بين السيارة وجرار زراعي على طريق "ميت فارس - بني عبيد"، وأثناء هروب قائد الجرار صدم سيارة ملاكي أخرى مما تسبب في إصابة شخصين آخرين.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني عبيد، بوقوع حادث تصادم لسيارة إسعاف أثناء نقل مريض على طريق "بني عبيد - ميت فارس" بالقرب من البنزينة.

هرعت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين مصرع "المندوه ع. س"، 63 سنة، مزارع، داخل سيارة الإسعاف والتي كانت تنقله إلى مستشفى دكرنس العام للعلاج، وأصيب "أحمد. إ" المسعف بكسر في الكتف.

وانتقل إلى مكان الحادث مباحث مركز شرطة بني عبيد، والمهندسة رابحة دياب رئيس مدينة بني عبيد، ومحاسب إبراهيم عبدالعزيز، مساعد رئيس المركز، واحمد زغلي، رئيس الحمله الميكانيكية، والدكتور علي حامد باحث قانوني.

وبالفحص تبين اصطدام جرار زراعي في مكان الحادث بسيارة الإسعاف، وبسيارة ملاكي رقم "ر د ع 7854" وفر الجرار هاربا، وأن سائق الإسعاف "أيمن. م"، والطبيبة المرافقة للإسعاف "زينب. ع"، لم يصيبا في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتحاد الإجراءات القانونية، وتكثف مباحث المركز لضبط سائق الجرار الزراعي الهارب.