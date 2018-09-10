عاجل| الشرطة الفرنسية توقف شخصا طعن 7 بسكين في باريس

اعتلقت الشرطة الفرنسية رجلا طعن 7 أشخاص بسكين وسط العاصمة باريس، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وبحسب "رويترز" فإنه لا توجد مؤشرات على أن حادث الطعن في العاصمة الفرنسية حادث إرهابي.