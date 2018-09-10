أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رفضه لما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تعليقا على الأحكام الصادرة في أحد القضايا، واصفا نقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أحكام القضاء والتعليق عليها بأنه "تدخل سافر غير مقبول".

وقال النادي، في بيان صادرعنه: "تابع نادي قضاة مصر بمزيد من الأسف ما تناوله التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأحكام الصادرة في أحد القضايا بالنقد والتعليق، والذي يعد تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية".

وتابع: "وإذ يؤكد نادي قضاة مصر على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية، وإن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التعليق على الأحكام القضائية والمساس بها، خاصة إذا تناول هذا التعليق حكما لم يستنفذ بعد طرق الطعن عليه، وذلك كله تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن".

وطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية بالامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية، والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.

يذكر أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان انتقدت الأحكام الصادرة في قضية اعتصام رابعة العدوية، والتى تضمنت عقوبة الإعدام لـ75 متهما والسجن للمئات من جماعة الإخوان الإرهابية.