وحيد الرفاعي بعد الاعتداء عليه

علق وحيد الرفاعي، المواطن المصري المقيم بالكويت والذي اعتدى عليه كويتي أثناء عمله على الحكم الصادر بحبس الكويتي 17 عاما، مؤكدًا أن الحكم يدل على نزاهة القضاء الكويتي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المحكمة قضت بالسجن 15 عاما بتهمة الشروع في قتله، وعامين بتهمة السب والقذف.

واثنى الرفاعي على دعم الشعب المصري ووسائل الإعلام وتحرك السفارة المصرية بالكويت لدعمه والحصول على حقه موجهًا الشكر لهم لمساعدته في الحصول على حقه ممن اعتدى عليه ورد إليه كرامته.