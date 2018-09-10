رئيس "صوت القاهرة": سنتجه لإنتاج الـ"ديجيتال" الفترة المقبلة

قال محمد العمري، رئيس شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات"، إن السينما المصرية كانت أحد مصادر الدخل القومي.

وأضاف العمري، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث عبر شاشة "اليوم"، أن "صوت القاهرة" جزءا هاما من تأسيس الوجدان العربي وأحد مصادر القوة الناعمة لمصر، مضيفا أن الإيرادات انعدمت داخل الهيئة بعد أحداث 2011.

وتابع رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، أن أسطوانات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي أنتجتها الشركة، نفدت من الأسواق بالكامل بعد طرحها.

وأكد أن الشركة ستتجه لإنتاج الـ"ديجيتال"، الفترة المقبلة، وجار إعداد خطة للاستفادة من مكتبة "صوت القاهرة" التي يقدر عمرها بـ58 عاما، وتحويلها لقاعدة بيانات.