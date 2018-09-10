قائد الجيش البرازيلي يحذّر من ترشح لولا دا سيلفا للرئاسة

حذّر قائد الجيش البرازيلي، إدواردو فيلاس بواس، الأحد، من مغبّة ترشّح لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للرئاسة البرازيليّة، الأمر الذي أثار احتجاجًا قويًا من جانب حزب العمّال الذي أسّسه الرئيس البرازيلي الأسبق.

وفي مقابلة مع صحيفة "إيستادو دي ساو باولو" اليوميّة، وصف بواس، النداء الذي وجّهته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، إلى السلطات البرازيليّة من أجل السماح للرئيس البرازيلي الأسبق بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية في 7 أكتوبر، بأنّه "محاولة لتقويض السيادة الوطنية".

ولولا البالغ الثانية والسبعين من العمر، مسجون منذ أبريل بتهمة الفساد وتبييض الأموال.

وقال الجنرال بواس: "يعود لنا أمر السماح بقبول أو رفض" ترشيح لولا للرئاسة البرازيلية، مضيفا: "هذا الأمر يُقلقنا لأنّه يُمكن أن يُضرّ باستقرارنا، وبالظروف التي تُمارس فيها الحكومة سلطتها وبشرعيّة الحكومة المقبلة".

وأمهلت المحكمة الانتخابية العليا حزب العمال حتّى الحادي عشر من سبتمبر من أجل الإعلان عن اسم المرشّح البديل عن لولا، والذي يُرجَح أنه فرناندو حداد الرئيس السابق لبلدية ساو باولو، وقد عبّر حزب العمّال عن احتجاجه على تصريحات الجنرال بواس، معتبرًا أنها تعكس "وصايةً عسكرية على الديموقراطية".