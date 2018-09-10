ضبط رئيس وحدة اجتماعية استولى على 11 ألفا من "تكافل وكرامة" في سوهاج

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي، بقيادة العميد صلاح أبو سحلي، رئيس الفرع من ضبط رئيس وحدة شؤون اجتماعية بدائرة مركز البلينا لاستيلاءه على 11 ألفا و188 جنيها من 4 "فيزا" كارت خاصة بمساعدات "تكافل وكرامة".

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة الوجه القبلي، يتضمن ضبط (محمد ع. ع.- 47 عاما- رئيس وحدة اجتماعية بدائرة مركز البلينا) ويقيم بناحية أولاد عليو دائرة المركز، لاستيلائه على مبالغ مالية من مساعدات "تكافل وكرامة" من 4 فيزا كارت، بلغت جملتها 11 ألفا و188 جنيها بدون وجه حق.

بمواجهة المتهم قرر بمضمون ما تقدم وتعهد برد المبلغ، وقيد المحضر برقم 5345 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.