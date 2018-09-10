قال المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إنه لا توجد أي زيادات في أسعار تذاكر الاشتراكات الخاصة بالطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن "أسعار الاشتراكات كما هي".

وأضاف الفضالي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مكاتب الاشتراكات تعمل على قدم وساق لإنهاء إجراءات الاشتراكات للمواطنين وخاصة الطلاب، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، والذي منتظر انطلاقه، 22 سبتمبر الجاري.

وأكد أن الشركة تواصل العمل على إجراء الفحص الفني للعديد من القطارات، للتأكد من سلامتها قبل الدفع بها للتشغيل مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الشركة رفعت حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لنقل نحو 4 ملايين راكب يوميا بقطارات الخطوط الثلاثة.

وأوضح رئيس شركة مترو الأنفاق، أن غرفة العمليات المركزية تتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من سيرها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل.