لقي 11 إرهابيا مصرعهم بالعريش، من بينهم اثنان من أخطر العناصر القيادية الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 5 بنادق آليه وكميات كبيرة من الطلقات النارية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية لمحطة وقود مهجورة بمنطقة جسر الوادي دائرة قسم شرطة أول العريش، وكرا لهم استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات.

وذكرت مصادر، لـ"الوطن": باستهداف تلك العناصر، فوجئت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية من قبلهم، وتعاملت القوات معهم ما أسفر عن مقتل 11 عنصرا من بينهم اثنان من أخطر العناصر القيادية الإرهابية وهما: محمد إبراهيم جبر شاهين وجمعة عياد مرشود، وعثر بحوزتهم على (5 بنادق آلية – كميات كبيرة من الطلقات – بندقية خرطوش – عبوتين ناسفتين)، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.