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أول حوار مع مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء

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تعطل الطريق الصحراوي بالإسكندرية 15 دقيقة بسبب حادث مروري

تعطل الطريق الصحراوي بالإسكندرية 15 دقيقة بسبب حادث مروري

"المصرية للمساحة": غدا الثلاثاء أول محرم وعدد أيامه 29 يوما

"المصرية للمساحة": غدا الثلاثاء أول محرم وعدد أيامه 29 يوما

شعراوي لوفد البنك الدولي: 13 مشروعا في قنا وسوهاج قاربت على الانتهاء

شعراوي لوفد البنك الدولي: 13 مشروعا في قنا وسوهاج قاربت على الانتهاء

تزويد مستشفيات أسيوك بـ175 حضانة للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين

تزويد مستشفيات أسيوك بـ175 حضانة للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين

بالصور| إصلاح خط طرد بمشروع خفض منسوب الصرف الصحي بدسوق

بالصور| إصلاح خط طرد بمشروع خفض منسوب الصرف الصحي بدسوق

حظك اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018.. "برجك بيقول إيه النهاردة؟"

حظك اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018.. "برجك بيقول إيه النهاردة؟"

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ما تخليش «البهاق» يفسد حياتك: سيبك من «البشرة».. الجمال فى القلب

السيول تضع الصعيد والتجمع فى خانة «القلقانين»

السيول تضع الصعيد والتجمع فى خانة «القلقانين»

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«عزيزة»: «اخترت عرق الأرض.. عشان أعيش»

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