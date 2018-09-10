يعرض اليوم فيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله، ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان تورنتو السينمائي، وذلك في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء، وذلك بالإضافة إلى عرضين يوم الأربعاء في تمام التاسعة والربع مساء، ويوم الأحد الساعة السابعة إلا ربع.

الفيلم بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف دسوقي، بسمة، وأحمد مالك، ومن تأليف شريف ألفي، وإنتاج هالة لطفى، وإخراج أحمد عبد الله.

وتدور أحداث الفيلم حول مو وتوتو ومصطفى، ثلاثة أشخاص يلتقون ذات ليلة خارج كل الأُطر، كل منهم يخوض معركته الخاصة لاكتساب مكانة، فيجدون أنفسهم في رحلة لم يتوقعوها داخل المدينة، فكل منهم يرى عالمًا لم يره من قبل.