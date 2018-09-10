أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن احتجاز مواطن روسي من جمهورية داغستان كان يخطط لقتل أحد زعماء جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد.

وجاء بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين: "احتجزت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أمس الأحد في أراضي منطقة سمولينسك الروسية المواطن الروسي، مجيد محمدوف، من مواليد عام 1988، من جمهورية داغستان الروسية، وهو عضو في تنظيم الدولة الإسلامية المحظور بروسيا، والذي كان يخطط بأمر من هيئة الأمن الأوكرانية ورؤساء حركة القطاع الأيمن (المتطرف الأوكراني) للقيام بقتل أحد زعماء جيش جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف البيان أن محمدوف وصل إلى الأراضي الأوكرانية في بداية عام 2018 لحل المسائل مع مبعوثي تنظيم "داعش" الإرهابي المتعلقة بشؤون تزويد الجماعات السرية بشمال القوقاز، وهؤلاء المبعوثون عرفوه على ممثلي هيئة الأمن الأوكرانية و"القطاع الأيمن ونتيجة المحادثات مع موظفي المخابرات الأوكرانية كُلف محمدوف بمهمة قتل قائد إحدى وحدات القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية المقيم في منطقة سمولينسك الروسية.

وتابع البيان أن محمدوف حصل على الوسائل الضرورية لارتكاب الجريمة من مرشديه وأخذها من مخبأ يقع في الأراضي الروسية، بالإضافة إلى الوثائق التي تضم معلومات حول مكان الإقامة ووسائل النقل للضحية المقبلة، ووصل بعد ذلك إلى منطقة سمولينسك لتنفيذ هذه المهمة.

وأشارت هيئة الأمن الروسية إلى أنها اعتقلت محمدوف بهدف منعه من القيام بالجريمة المخططة، وعثرت أثناء عملية البحث على عبوة ناسفة يدوية الصنع تبلغ قوتها 1.5 كيلوجرام من مادة "تي إن تي" ومسدس مع كاتم للصوت وذخائر.