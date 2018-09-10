أعلن صندوق تحيا مصر، اليوم الاثنين، عن توفير الجرعات العلاجية لـ60 ألف مريض فيروس (C)، اكتشفت إصابتهم من خلال قوافل المسح الطبي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقال المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إنه سيتم توزيع 60 ألف جرعة علاجية مجانا من خلال 65 مركزا بالمستشفيات الحكومية والعيادات التابعة للجنة القومية للفيروسات الكبدية، لتوفيرها للمرضى من الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن المبادرة القومية للقضاء على "فيروس C" تتضمن فحص 54 مليون مواطن، وهي الأكبر على مستوى العالم، إذ يتضمن الفحص الصحي الكشف عن السكر والضغط والوزن والطول.

وأوضح عبدالفتاح، أن مشاركة الصندوق في المبادرة القومية تأتي من خلال توفير كواشف اختبارات الفيروس وجرعات العلاج مجانا، على أن تقدم الخدمة من خلال مراكز الكبد والمستشفيات والقوافل التابعة لوزارة الصحة، فضلا عن عمل الصندوق كمراقب ومقيّم خارجي على أداء المبادرة القومية للقضاء على فيروس سي المنفذة من خلال وزارة الصحة والسكان، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والمعايير الواجب اتباعها لضمان كفاءة وفاعلية مراحل العلاج.

ومن المزمع أن يتوسع صندوق تحيا مصر في توقيع بروتوكولات التعاون مع الجامعات لفتح عيادات خارجية برعاية الصندوق لفحص الطلاب وتقديم العلاج للمرضى من الفئات الأولى بالرعاية مجاناً، أسوة بعيادة صندوق تحيا مصر بمستشفى الكبد بجامعة المنيا.

يذكر أن صندوق تحيا مصر دعم منذ ديسمبر 2015، الخطة العاجلة للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بمرضى "فيروس سي" التي وصلت إلى 85 ألف مريض، خلال 6 أشهر، كما تم عمل مسح طبي لـ1.5 مليون مواطن، وعلاج 257 ألف حالة اكتشفت خلال 18 شهرا، بالتعاون مع جميع الجهات المشاركة في المبادرة القومية للقضاء على فيروس سي.

كما نجح الصندوق في إعلان عدد من القرى خالية من فيروس سي، ومنها الماي، زنارة، مجريا، شما، سيرس الليان بالمنوفية، وجاويش ببني سويف.