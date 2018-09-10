عثرت شرطة خانقين في العراق،، اليوم الإثنين، على جثث 4 شبان أكراد مقطوعي الرأس في خانقين، بعد اختطافهم في وقت سابق.

وقال عضو اللجنة الأمنية في خانقين، الرائد حيدر ولا لشبكة رووداو الإعلامية إنه في الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم الإثنين، عثر على جثث أربعة شبان أكراد بعد اختطافهم في الساعة 23:10 من الليلة الماضية من قبل عدد من المسلحين، وفقا لما ذكرته وكالة"رووداو"الكردية.

وأضاف أن شرطة خانقين والشرطة الاتحادية وعدد من مقاتلي الحشد الشعبي توجهت إلى موقع الحادث الواقع بين حي "تولفروشي" وقرية يوسف بيك، وتم العثور على الجثث مقطوعة الرأس في الساعة 01:30 من صباح اليوم، وتابع أن "الشبان المغدورين كورد ومن أهالي خانقين، وتشير المعلومات إلى أن من بين القتلى مقاتلون في البشمركة".

وفي سياق منفصل، أوضح عضو اللجنة الأمنية في خانقين أن "هجوماً نفذت الليلة الماضية على أحد حقول تربية الدواجن في قرية معدان، ما أسفر عن إصابة مواطن يدعى كامران، كما جرى تفجير قنبلة يدوية في القرية ذاتها".