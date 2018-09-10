يشارك صندوق التنمية الثقافية بالعرضين المسرحين "قهوة سادة" و"خالتي صفية والدير"، في فعاليات الدورة الـ25 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، والتي تقام في الفترة من 10 وحتى 21 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إنه سيتم عرض مسرحية "قهوة سادة" يومي 17 و18 سبتمبر على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وهو مشروع تخرج الدفعة الثانية لمركز الإبداع الفني ورشة الارتجال والتمثيل، وقدمت أولى عروضها عام 2008، وحصلت على جائزة أفضل إخراج في المهرجان التجريبي، كما فازت بأفضل عمل جماعي في المهرجان القومي للمسرح لنفس العام.

كما يتم عرض مسرحية "خالتي صفية والدير" المأخوذة عن رائعة الأديب الكبير بهاء طاهر من رواية تحمل نفس الإسم، يومي 14 و15 سبتمبر على مسرح مركز الهناجر للفنون، وحصل على جائزة أفضل عمل جماعي في 2008، وجائزة التأليف لأفضل نص درامي معد عن جنس آخر غير مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.