قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحامي محمد فهمي بهي الدماطي، وكيلًا عن أبناء الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي يقضي عقوبة السجن، ضد وزير الداخلية بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة، للمفوضين لاعداد الرأي القانوني.

حضر وكيلا عن أبناء محمد مرسي المحامين محمد السيد، وأسامة الحلو، وخالد بدوي، ومحمد الدماطي، ومحمد طوسون.

وحملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت بالحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم في السجن.

وذكرت الدعوى، أن قرار "الداخلية" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون.

وأضافت الدعوى، أن القانون نص على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".

وتابعت الدعوى، أن منع "أبناء مرسى" من زيارته دون مبرر مشروع، يمثل تعسفًا في استخدام القرار، وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.