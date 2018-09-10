أعلنت إكسون موبيل مصر أكبر شركات زيوت المحركات العالمية، ختام مسابقة الدبابة التي أطلقتها في مارس الماضي بفوز 20 من عملائها 20 سيارة شيفرولية الدبابة من أصل 60 سيارة علي مستوي محافظات الجمهورية، وذلك بحضور المهندس أحمد الصادق رئيس قطاع الزيوت بإكسون موبيل مصر، والمهندس أحمد طه رئيس قطاع خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع بشركة جنرال موتورز شمال أفريقيا، وعدد من قيادات الشركتين، فضلاً عن حضور عدد من الفائزين وعائلتهم.

وكانت إكسون موبيل مصر أجرت على مدار أربعة أشهر متتالية ثلاث عمليات سحب فاز خلالها 20 متسابقًا في السحب الأول، و20 متسابقًا آخرين في السحبين الثاني والثالث، و 20 متسابقًا في سحبها الأخير، لتستمر إكسون موبيل مصر في إهداء الفرحة والسعادة لكل الباحثين عن فرصة عمل تساعدهم علي توفير قوت يومهم وتساهم في توفير مستوي أفضل من الحياة لأولادهم وأسرهم.

..ويختتمان مسابقة الـ 60 دبابة بإعلان 20 فائزاً جديداً

وفي كلمته رحب السيد المهندس أحمد الصادق مدير عام الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر بالحضور من أسر الفائزين وشركاء النجاح في جنرال موتورز وأثنى على هذه الشراكة قائلا: "سعداء بالتعاون المثمر والحافل مع شركة جنرال موتورز أحد أكبر مصنعي السيارات في مصر والذي يمتد لأكثر من 20 عام، ويدل علي تبادل الثقة بين شركتين عملاقتين فى السوق العالمى، وفي ضوء تلك الشراكة أطلقنا مسابقة الدبابة لعملائنا للفوز بـ60 سيارة دبابة، للمساهمة في توفير المئات من فرص العمل للسائقين والعمال، وذلك في إطار إيماننا بضرورة المساهمة في النهوض بالمجتمع ودفع عملية التنمية، فضلاً عن مساهمتنا في القضاء علي البطالة وفتح مجالات استثمار جديدة"و أضاف المهندس أحمد الصادق " نسعي دائما إلي أن نكون الأقرب لعملائنا ونحوذ علي ثقتهم ولذلك لاتقتصر شراكتنا مع شركة جنرال موتورز علي مسسابقة الدبابة فقط ولكنها تمتد أيضا إلي توفير زيوت للسيارات ذات

مستويات عالية من الجودة لنواكب بذلك التطور الذي يشهده سوق السيارات، بالاضافة لمحافظته علي المحرك مما يساهم في نفقات التشغيل، فشراكتنا مع شركة جنرال موتورز تمتد في البحوث والتطوير والخدمات الفنية"

ومن جانبه قال المهندس أحمد طه رئيس قطاع خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع بشركة جنرال موتورز شمال إفريقيا " سعداء بشراكتنا مع شركة بحجم إكسون موبيل مصر والتي تتمتع بثقة عملائها بالسوق المصرية منذ أكثر من 115عام، فمنذ دخولنا السوق المصرية منذ عام 1982 ونحن نبحث عن طرح أفضل المنتجات التي تتناسب واحتياجات السوق المصرية وتناسب كذلك إحتياجات عملائنا"

وأضاف المهندس أحمد طه "إن علاقتنا مع إكسون موبيل هي علاقة عالمية ممتدة إلي السوق المحلي المصري لأكثر من 20 عام تعاونا خلالها في شتي المجالات، وانطلاقا من الاستراتيجية المشتركة بيننا وبين إكسون موبيل مصرفي طرح المنتجات وتشجيع الصناعة المحلية جاءت شراكتنا مع إكسون موبيل مصر".

من جانبهم عبر الفائزين عن ثقتهم في إكسون موبيل مؤكدين ان الجائزة ستساعدهم في العمل وتوفير مستوى أفضل من الحياة لأسرتهم.

"كانت لدي ثقة كبيرة في الفوز فإكسون موبيل من الشركات الكبيرة التي نثق بها وفي منتجاتها ذات الجودة العالية " هكذا بدأ أحد فائزي الأسكندرية حديثه معبراً عن فرحته بفوزه بالسيارة الشيفرولية الدبابة من إكسون موبيل، وأضاف أنني سعيد جدا لفوزي بالدبابة فثقتي بإكسون موبيل لم تكن وليدة اللحظة ولكنها تمتد لأكثر من 20عام هي عمر أستخدامي لمنتجات موبيل والتي كانت القائد والمحفز لمشاركتي بالمسابقة، وأتمني أن تعاود إكسون موبيل مصر هذه المسابقة في القريب العاجل.

و قال أحد الفائزين من محافظة الأقصر، لم أتوقع إن أكون واحد من الفائزين اليوم علي الرغم من ثقتي في إكسون موبيل مصر ومصداقيتها، إلا أنني ظللت إرسل للشركة منذ المرحلة إلي إن أكرمني الله وكنت أحد الفائزين اليوم بالدبابة، وقد الشكر لشركة إكسون موبيل مصر وفريق العمل علي مساهمتهم في توفير فرصة عمل له قائلاً كنت أعمل لدي الغير واليوم إكسون موبيل أمنت لي مستقبلي وأنا مازلت في سن صغير.

وعبرت أحد الفائزات من محافظة القاهرة عن سعادتها بالفوز بالدبابة قائلة، أشكر كافة قيادات إكسون موبيل مصر لإهدائهم الفرحة لي ولزوجي اليوم بفوزنا بالسيارة الدبابة والتي تعتبر هدية زوجي لي حيث أنه تقدم للمشاركة في المسابقة بأسمي وكنت في غاية السعادة بهذه المفأجاة عندما علمت بفوزي، وأضافت إن إكسون موبيل رقم 1 دائما في منتجاتها وفي ثقه العملاء بها وإنطلاقاً من ثقتنا في شركة إكسون موبيل مصر قررنا إن نكون من المشاركين في هذه المسابقة فقمنا بالارسال علي مدار اربعه مراحل متتالية .بينما عبر فائز آخر من محافظة البحيرة عن فرحته بالفوز قائلاً " كنت أثق تماماً أنني سأكون واحد من الفائزين اليوم بالدبابة فموبيل دائما تعد وتفي بوعودها وقد كنت شاهداً علي فوز أحد جيراني الذين فازوا في المراحل السابقة وهو ما حفزني للمشاركة وجعلني أثق في الفوز اليوم" .

تجدر الإشارة إن المسابقة شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المتسابقين منذ اليوم الأول للإعلان عنها، ذلك نظرًا للثقة الكبيرة التي تحظى بها منتجات إكسون موبيل مصر التي تتواجد بالسوق المصرية منذ اكثر من 115 عام، وتقام المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وتمثلت شروط الاشتراك بالمسابقة في قطع واجهة عبوة منتجات زيوت موبيل دلفاك وإرسالها مع الاسم الكامل ورقم التليفون على صندوق بريد 919 كود 11511 العتبة.جدير بالذكر أن شركة إكسون موبيل مصر تعمل في مصر منذ أكثر من 115 عام، وتعد من الشركات الرائدة في إنتاج وتسويق الزيوت والشحومات عالية الجودة بكافة أنواعها والملائمة لأقصي ظروف التشغيل، و قد أختارت السيارة الأكثر مبيعاً في مصر – من فئة النصف نقل – “ شيفروليه الدبابة ” لتكون جائزة المسابقة، حتي توازي مستوى منتجاتها العالية الجودة من زيوت ( موبيل دلڨاك وان – موبيل دلڨاك MX – موبيل دلڨاك 1350) التي تجعل المحركات أطول عمراً. كما تقدم شركة إكسون موبيل مصر لعملائها أنسب و أفضل الحلول في مجال التزييت والتي تساعد في تحقيق أعلي معدلات الأداء في كل أنواع المحركات والمعدات، وأصبحت الشريك المعتمد الذي ينصح باستخدامه كبار مصنعي السيارات ووكلائهم التجاريين في مراكز الخدمة.