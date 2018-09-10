أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، وفاة حالتين من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 70.

وأشار الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية أن الحالة الاولى لحاج يدعى محمد بيومى عبدالله الصباغ، 75 عام، توفي بمستشفى الملك عبدالله بمدينة جدة، ويتبع حج الداخلية، والحالة الثانية لحاج يدعى ابراهيم محمد علي، توفي بمستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، ويتبع حج الفرادى.

وأكد "قنديل" أن الحالتين توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً الى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.