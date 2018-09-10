حلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر مستضيف لـ المواقع الإلكترونية الموبوءة بالبرمجيات الخبيثة في العالم، مع زيادة ملحوظة في نسبة انتشار هذه المواقع في هولندا أيضاً، وذلك وفقًا لدراسة حديثة لشركة بالو ألتو نتوركس Palo Alto Networks، المتخصصة في تطوير الجيل التالي من الحلول الأمنية، بينما انخفضت أعداد مثل هذه المواقع بنسبة ملحوظة في جميع أنحاء العالم خارج هذين البلدين، بما في ذلك روسيا والصين، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

كما كانت الولايات المتحدة هي المضيف الأول على مستوى العالم لبرمجية هجمات الاستغلال EKs التي تستهدف خوادم الويب، بأكثر من نسبة اثنين إلى واحد مقارنة بالبلد المضيف في المرتبة الثانية وهو روسيا، واستأثرت الولايات المتحدة وحدها بالانتشار الأكبر لبرمجية EKs مقارنة بجميع الدول الأخرى مجتمعة.

وشهدت برمجيات استغلال خوادم الويب مثل KaiXin و Sundown و Rig نشاطاً واضحاً في الفترة ما بين الربع الأول والثاني، وقد رصدت بالو ألتو نتوركس اختلافاً كبيراً فيما يتعلق بنسبة الانتشار الإقليمي، مع نشاط برمجية الاستغلال KaiXin بشكل رئيسي في الصين وهونغ كونغ وكوريا، بينما انتشرت برمجيات Grandosft (وهي برمجية استغلال ظهرت حديثاً) و Sundown و Rig الخبيثة في كافة الأماكن الأخرى.

وتنصح شركة بالو ألتو نتوركس، انطلاقًا من النتائج التي توصلت إليها الدراسة، المؤسسات باستخدام أحدث نسخة من برامج مايكروسوفت ويندوز وأدوبي فلاش وأدوبي ريدر، وضمان وجود أحدث الإصدارات منها، وتطبيق آخر التحديثات الأمنية، ويجب على المؤسسات بالإضافة إلى ذلك النظر في توفير حسابات محدودة الامتيازات للمستخدمين، وذلك بهدف الحد من الأضرار الناتجة عن هجمات البرمجيات الخبيثة.

ويشار إلى أدوات الحماية ضد عناوين الإنترنت والمواقع والنطاقات التي تضج بالبرمجيات الخبيثة وحلول حماية النقاط النهائية التي تتصدى للبرمجيات الضارة، مثل برمجيات هجمات الاستغلال EKs يمكن أن تساعد بشكل كبير على مواجهة كافة التهديدات الأمنية السابقة.