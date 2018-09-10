قال أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيعد قائمة بـ10 قنوات على الأقل تبث مواد إعلامية متعلقة بمس الجن والدجل والشعوذة وغيرها من الخرافات، على أن تخاطب 3 جهات لوقف بثها، هي المصنفات الفنية والمنطقة والإعلامية الحرة وإدارة "النايل سات".

وأضاف سليم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المجلس قرر مخاطبة وسائل الإعلام المختلفة لتوفيق أوضاعها طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجديد، والذي حدد معايير للحصول علي تصاريح البث وتجديد التصاريح وغيرها من الأمور الإدارية.

في السياق ذاته، يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا مع المنطقة الإعلامة الحرة التابعة لهيئة الاستثمار، غدا الثلاثاء، لتوفيق أوضاع الشركات المالكة للقنوات الفضائية ومراجعة سجلاتها وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد الذي يتضمن 19 مادة تحدد شروط الترخيص وبث القنوات بدءا من المادة 49 وحتى 67 بالقانون الجديد.

ومن بين الاشتراطات التي حددها القانون، أنه لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة، كما لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية، وألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن 50 مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وث30 مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، و15 مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، و2.5 مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني، ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك العاملة في مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.