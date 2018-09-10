قال خالد حسن، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إن الهيئة تُعد حاليا لبرنامج الرحلات القومية تحت شعار "اعرف بلدك"، لتبادل الزيارات بين أبناء المحافظات وتنشيط السياحة وزيادة الوعي الثقافي والسياحي.

وأضاف مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الوادي الجديد، أن البرنامج يجرى بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة"، والمحافظة خاطبت الأندية والجامعات المصرية ومراكز الشباب بالمحافظة الأخرى لدعوتهم إلى زيارة المحافظة، مضيفا أن الوادي الجديد من المحافظات المحببة لدى الوفود الشبابية نظرًا لطبيعتها المختلفة وتمتعها بالعديد من المقومات البيئية.

وأوضح خالد، أن الهيئة استعدت للموسم السياحي الشتوي المقبل، والذي يبدأ أواخر شهر اكتوبر المقبل، مع انخفاض درجات الحرارة، مشيرًا، إلى مخاطبة الجامعات الخاصة والسفارات وشركات السياحة الكبرى لوضع الواحات ضمن برامجها السياحية.

وأكد على ان المحافظة تقدم جميع الخدمات لهذه الرحلات باعتبارها دعاية مجانية للواحات وتساهم في عودة السياحة العلاجية والبيئية مرة أخرى.